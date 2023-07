SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor MC Marcinho, 45, segue internado. Ele voltou a respirar com ajuda de aparelhos, segundo um boletim enviado ao jornal Extra, pelo Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio.

Marcinho foi hospitalizado para tratamento cardíaco e renal no dia 27 de junho.

De acordo com o novo comunicado do hospital, ele ainda necessita de cuidados intensivos.

"O paciente Márcio André Nepomuceno Garcia segue estável, ainda necessitando de cuidados intensivos e respira com ajuda de aparelhos (ventilação mecânica)", dizia a nota.

O QUE ACONTECEU?

O funkeiro recebeu coração artificial em uma cirurgia bem-sucedida, segundo os médicos do Hospital Copa D'Or. "No momento segue estável e em recuperação", dizia boletim médico liberado pelo hospital da zona sul do Rio.

Internado desde 27 de junho, MC Marcinho sofreu uma parada cardíaca, na segunda-feira (10), e precisou ser entubado na UTI. Segundo informações do hospital, o quadro do artista é grave e precisou ser sedado, em ventilação mecânica e fazendo hemodiálise.

Qual a função do coração artificial? Foi colocado um suporte mecânico para ajudar o coração do funkeiro a bombear o sangue. O método é usado temporariamente enquanto o paciente aguarda o transplante no coração.

PROBLEMAS DE SAÚDE

Marcinho colocou marca-passo, dispositivo que monitora e regula os batimentos cardíacos, em 2021.

Antes do procedimento, ele passou mal e foi internado no CTI. No início de 2021, ele ficou mais de uma semana internado com uma inflamação severa nos ossos.

Em março de 2023, o dono do hit "Glamurosa" disse que precisava realizar um procedimento cardíaco e que estava muito debilitado. "Tive que ficar ausente dos shows. Me desculpem os contratantes e o público, mas é que eu tô muito debilitado, não consigo nem andar direito, para ir da sala para o quarto eu preciso de alguém para me ajudar", explicou o funkeiro, em vídeo publicado no Instagram.

À época, o músico também enfrentou dificuldades com o plano de saúde e pediu ajuda nas redes sociais. "Tenho que fazer uma cirurgia no coração, a gente já deu entrada no plano de saúde há mais de dez dias, e nada até agora", continuou, pedindo ajuda. Ele conseguiu autorização para o procedimento após o apelo público.