SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Próxima novela das sete na Globo, "Fuzuê" repetir a fórmula usada em "Vai na Fé", atualmente em exibição na mesma faixa, de citar personagens de outras novelas. Se na obra de Rosane Svartman, a atriz Wilma (Renata Sorrah) concentra as citações ao falar das tramas de que participou, agora as referências surgirão em vários momentos.

"Eu achei que seria interessante visitar essas novelas que cresci vendo, teremos algumas referências mais diretas", admite o autor Gustavo Reiz, antes responsável por "Escrava Mãe" (2016) e "Belaventura" (2017), na Record. Reis se define como um "novelista noveleiro" e diz acreditar que o público vai se identificar com isso: "É uma novela para quem gosta de novela".

Um dos personagens que vai trazer esse subtexto é Caíto, interpretado pelo ator Clayton Nascimento. Noveleiro assumido, o rapaz é a sensação do fictício cabaré Beco do Gambá, onde faz uma versão drag queen das irmãs Ruth e Raquel, de "Mulheres de Areia". Sensitivo, ele também vai receber mensagens do além do Alexandre de "A Viagem".

Já Ary Fontoura, que, aos 90 anos, interpretará Seu Lampião, dono do Beco do Gambá, reforça que a nostalgia de "Fuzuê" não estará apenas nas citações diretas, mas no clima. "As cenas me lembraram bastante 'Guerra dos Sexos'", contou o ator, que viveu o personagem Dino no folhetim de 1983.