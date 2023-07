ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Atacante do Flamengo, o jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol, ligou na tarde desta quinta-feira (27) para o narrador Rômulo Mendonça, do Amazon Prime Video. O atleta quis agradecer para Mendonça pela narração do primeiro gol na vitória por 2 a 0 contra o Grêmio pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, que viralizou nas redes sociais.

O fato é bastante raro na relação entre narradores e jogadores, que costuma ser distante. Quem foi atrás de conseguir o telefone de Mendonça foi o próprio atacante. Na ligação, ele disse que se divertiu e até agradeceu por ter sido chamado de "gostoso" por Rômulo Mendonça, o que foi celebrado por seus amigos e amigas.

Gabigol também comentou que assiste com frequência as transmissões da NBA (National Basketball League) que Rômulo faz no Prime Video.

Gabigol finalizou comentando que o vê desde a época da ESPN, de onde Rômulo saiu no ano passado, e que se colocou à disposição para se encontrarem pessoalmente em alguma situação. Rômulo agradeceu os elogios e ficou feliz em saber que Gabigol já gostava dele faz algum tempo.

Procurado pela reportagem, a assessoria de Gabigol confirmou a conversa. A narração aconteceu após Gabigol fazer o primeiro gol da partida."O coisa ruim é brabo e o Gabigol é gostoso demais", disparou o locutor no Prime Video, acostumado a fazer brincadeiras e piadas durante as transmissões de jogos.

Rapidamente, o nome dele foi alçado aos temas mais comentados. O momento caiu no gosto do público. "Não existe a menor possibilidade do Rômulo Mendonça ser normal", postou o perfil de Sincerão. "Melhor narração impossível", escreveu Lais Silva. "Silêncio. Estão a descobrir quem é o gênio Rômulo Mendonça", opinou Nicolas Gabriel.