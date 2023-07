RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No terceiro episódio de "Xuxa, O Documentário!", que estará disponível no Globoplay nesta quinta-feira (27), às 18h, Xuxa, 60, e Sasha Meneghel, 24, conversam sobre o nascimento da jovem. Em papo com a mãe, a modelo comenta sobre a pressão que viveu durante anos por ser filha da rainha dos baixinhos.

A filha de Xuxa e Luciano Szafir assiste com a mãe cenas inéditas do dia em que veio ao mundo, que teve repercussão nacional. Nesse momento, ela abre o jogo a respeito da expectativa colocada em cima dela.

"Durante muito tempo, não entendia o 'ser famoso', o 'ser uma pessoa pública'. Sempre senti o peso das expectativas e, por muitos anos, isso me fez mal. Era muita informação para uma criança, mas era a minha realidade", disse Sasha.

Sasha também fala do ciúmes que sentia da mãe. "Quando eu era neném, não conseguia entender por que tanta gente ficava em volta dela. Eu sentia ciúmes e falava para as crianças que se aproximavam 'essa é a minha mamãe'", relembrou ela, sorrindo.

"É muito emocionante presenciar mãe e filha assistindo juntas pela primeira vez ao nascimento de Sasha. Essa é mais uma grande surpresa que Xuxa não esperava ter durante a realização da série", comentou a diretora Cassia Dian.