SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A princípio previsto para ser realizado em setembro, agora o Emmy 2023 foi adiado em virtude da greve dos atores e roteiristas.

Essa é a primeira vez que a premiação da tv norte-americana é adiada em 22 anos. O último adiamento ocorreu em 2001, por causa dos atentados terroristas de 11 de setembro.

O Emmy ainda não tem uma nova data para acontecer. Segundo a revista "Variety", os fornecedores do evento foram informados sobre uma "mudança iminente" na data, mas ainda não receberam uma previsão sobre isso. Já segundo fontes do Los Angeles Time, o planejamento é que o novo dia seja marcado para janeiro de 2024.

Os atores de Hollywood estão em greve desde o início de julho, após uma tentativa fracassada de negociação com os estúdios. Eles se juntaram aos roteiristas, que já estão em protestos desde maio.

As séries Succession, The Last of Us, The White Lotus e Ted Lasso são algumas das mais indicados na premiação da tv de 2023.