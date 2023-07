SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcella Maia se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (28) sobre o vazamento de seu vídeo íntimo, publicado no Instagram da própria atriz na última quarta-feira (26). Ela informou que vinha sofrendo tentativas de extorsão um mês antes de ter os conteúdos expostos.

"Eu tive um vídeo íntimo que estava no meu celular exposto de forma brutal. Já havia mais de um mês que alguém vinha tentando me extorquir. Isso mesmo, extorsão. Uma pessoa com materiais obtidos de forma ilegal tentando me chantagear e conseguir dinheiro em troca desses materiais", disse ela em vídeo no Instagram.

O comunicado divulgado anteriormente pela equipe da atriz dizia que uma clonagem do aparelho celular havia sido responsável pela publicação: "a artista revela que teve seu aparelho celular clonado no último mês e que vem sofrendo com o vazamento de conteúdos íntimos, após não ceder à extorsão".

Marcella disse ter recebido mensagens que estimulavam o suicídio após o ocorrido: "eu tive que ler que eu deveria me matar". "Eu não vou me matar. Essa fase da minha vida já passou", afirmou ela aos seguidores.

Ela também relatou problemas de sono devido aos comentários: "tem dias que eu não consigo dormir. Eu tenho que lidar com comentários machistas, transfóbicos e criminosos".

A atriz disse que o acontecimento não a abalou e que seguirá em frente: "Eu não me deixo afetar. Eu já sou cancelada desde quando eu nasci, então eu sigo de cabeça erguida. Não fiz nada de errado".