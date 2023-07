SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bill Cunningham, a voz original do namorado de Barbie, Ken, morreu aos 96 anos, em 15 de julho, em sua casa em West Hollywood. Ele também era cantor e fundou uma empresa de gerenciamento de carreira, a CESD Talent Agency. As informações foram confirmadas, nesta quinta-feira (27), pelo site The Hollywood Reporter.

Mais novo de seis filhos, William David Cunningham nasceu em San Francisco em 2 de janeiro de 1927. Ele se alistou na Marinha dos EUA e serviu a bordo de um navio-varredor de minas. Logo depois, ele apareceu em programas de televisão e cantou em trilhas sonoras de filmes da Fox, Paramount e Warner Bros., além de ter sido a primeira voz de Ken para a Mattel Toys, em 1961. Foi o momento em que sua carreira decolou.

Cunningham também lançou um álbum de música e fundou "um dos grandes inovadores e cavalheiros do negócio de representação de talentos", disseram os parceiros da CESD, Ken Slevin e Paul Doherty, em um comunicado. "Bill estabeleceu o padrão para o atendimento ao cliente, especialmente na área comercial, dublagem e fotografia. Era um homem caloroso, gentil e elegante, que teve um impacto positivo em todos aqueles que ele representou e empregou. Foi uma honra conhecê-lo e aprender com ele".

O ator também investiu suas economias de uma vida em 1963 para fundar a Pacific Artists Agency, uma das primeiras agências comerciais e de dublagem em Los Angeles.