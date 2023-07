SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oito anos separam a estreia de "Kiss me Kate - O Beijo da Megera" no Rio de Janeiro da temporada que estreia neste sábado (29) no palco do Teatro Villa-Lobos, em São Paulo. Isso porque a produção atravessou uma série de percalços desde sua bem-sucedida primeira passagem pelos palcos cariocas, desde a escassez de patrocinadores até a desistência de uma das estrelas, o ator José Mayer, de seguir na produção.

Os problemas, contudo, não fizeram esmorecer o desejo da atriz e produtora Alessandra Verney, que estrelou a montagem há oito anos e agora repete o posto. "Kiss me Kate - O Beijo da Megera" narra a história de um ex-casal de atores, que se reencontra uma última vez em cena para remontar um dos clássicos da dramaturgia mundial, a comédia "A Megera Domada", de William Shakespeare.

O musical então se passa em dois planos. O primeiro dá foco à obra do bardo inglês sobre o casamento arranjado de Catarina e Petruchio, enquanto o segundo dá ênfase à relação conflituosa entre as estrelas Lili Vanessi e Fred Graham que, ainda que vivam às turras, guardam uma paixão secreta.

O espetáculo é um dos mais célebres da história da Broadway e da obra do compositor americano Cole Porter, que compôs alguns dos principais sucessos do jazz dos Estados Unidos no século 20. Pelo menos três deles --"So in Love", "From This Moment On" e "Too Darn Hot"-- estão em "Kiss me Kate."

"É um espetáculo tão atemporal e universal, que merece ser mais conhecido pelo público brasileiro. A qualidade das músicas, a inteligência do texto, sem falar nas canções, tudo isso faz o público ser pego de surpresa o tempo todo", diz Alessandra Verney, que é um dos poucos componentes da montagem original que permanecem nesta nova temporada.

Entre as novidades, talvez a mais interessante seja a presença de Miguel Falabella, que, nesta montagem, assume o que considera um dos maiores desafios de sua carreira. O ator dá vida a uma personagem que, mesmo bronca, segue apaixonada pela companheira de cena. Além dos momentos cômicos, o papel tem uma demanda vocal extenuante.

"Eu quis me preparar para esse musical de uma forma diferente, então eu voltei a ter aulas de canto, eu intensifiquei o treino, tive que ficar em forma, porque me exige muito o tempo todo", diz o ator, que afirma ter aceitado o desafio por estar em um momento diferente da carreira.

"Convites como esses não vão mais surgir sempre, então eu aceito porque eu ainda quero me testar como ator e acho que tenho muitas coisas para mostrar que o público não viu."

O espetáculo tem um gosto diferente para o artista porque o reúne com duas figuras de seu passado, a dupla de diretores Charles Möeller e Claudio Botelho.

Em meados dos anos 1980, Falabella dirigiu uma peça em que Botelho era o diretor musical e Möeller uma das estrelas que dividia a cena com Ítalo Rossi. Hoje, Charles e Claudio são dois dos nomes mais importantes e atuantes do teatro musical brasileiro. "É um retorno às origens. A vida nos afastou, mas sempre estivemos próximos", diz Botelho, que assina a direção e as versões em português do espetáculo.

Com elenco formado por 22 atores, cantores e bailarinos e com a participação especial de nomes como Fafy Siqueira e Edgar Bustamante, "Kiss Me Kate - O Beijo da Megera" cumpre curta temporada no Teatro Villa-Lobos de sexta-feira a domingo até o dia 27 de agosto, com sessões duplas aos sábados, às 17h e às 21h.

KISS ME KATE - O BEIJO DA MEGERA

Quando: 29/07 a 27/ 08 (sex às 21h, sáb às 17h e 21h e dom. às 17h)

Onde: Teatro Villa-Lobos (av. Dra. Ruth Cardoso, 4777, 4o andar, Jd. Universidade Pinheiros)

Preço: R$ 25,00 a R$ 200,00

Elenco: Miguel Falabella, Alessandra Verney, Fafy Siqueira, Bruna Guerin, Edgar Bustamante, Thiago Machado e grande elenco

Produção: Daniella Griesi, Marco Griesi, Renata Alvim e Alessandra Verney

Direção: Charles Möeller e Claudio Botelho

Tags:

SP