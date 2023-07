ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Um mês depois de trocar a CNN pela Globo, Daniela Lima começa sua jornada na GloboNews nesta segunda (31), numa programação matinal que contará com a participação de outros quatro jornalistas considerados "medalhões" da emissora.

Tiago Eltz e Monica Waldvogel vão comandar o Em Ponto, das 7h às 9h30. Daniela estará com Camila Bomfim e Leilane Neubart no Conexão, das 9h30 às 12h45.

Daniela é a novidade no elenco, e isso explicaria a expectativa gerada em torno de sua estreia no principal concorrente de sua antiga casa. Diplomática, ela pede para ser encarada apenas como mais uma pessoa na engrenagem do canal. "A emissora já tem um grupo consolidado e é líder exatamente porque sabe valorizar cada um dos seus talentos", disse à reportagem.

Daniela chega para assumir um lugar no Conexão que era de Christiane Pelajo --ela, por sua vez, decidiu sair da Globo após as eleições de 2022. O convite veio no início de junho, e a jornalista conta que pediu o bom e velho "tempinho para pensar". "Foram algumas semanas de reflexão até bater o martelo e optar pela mudança. A direção da GloboNews me deixou muito confortável e segura".

Nos últimos tempos, a GloboNews tem transformado analistas ou repórteres políticos em apresentadores --e a chegada de Daniela Lima reforça essa mudança. Camila Bomfim, outra apresentadora do Conexão e que entrou recentemente no rodízio de plantão do Jornal Hoje, diz que sempre desejou este modelo híbrido de apuração e apresentação. "Apresentar e entregar conteúdo são coisas que, para mim, andam juntas", comenta.

Mais veterana das três âncoras do Conexão, com 45 anos de Globo, Leilane Neubarth nega qualquer disputa interna no canal, e afirma que cada profissional "o interessante" no mix de jornalistas é que cada uma tem brilho próprio, "e eles são complementares", diz. "Somos mulheres que se admiram, se respeitam, e estão dispostas a serem parcerias e a quebrar esse mito que mulheres são adversárias".

Política é o carro-chefe do canal, que optou por dar uma ênfase maior à economia no Em Ponto, com a chegada de Tiago Eltz e Mônica Waldvogel. Jornalistas do Valor Econômico, por exemplo, farão entradas ao vivo. "Vamos apostar ainda mais na conversa", informa Eltz.

O noticiário também marca o retorno de Mônica para a ancoragem. Até então apenas como comentarista, ela não trabalhava como apresentadora desde 2008, quando deixou o comando do Jornal das 10. Com 67 anos de idade e 43 de carreira, ela admite que o convite a surpreendeu.

"Aceitei porque é um bom desafio, inesperado mesmo a esta altura da minha carreira. Já tinha trabalhado nesse horário matutino tanto no Bom Dia Brasil como no Bom Dia São Paulo. Então, já conheço tanto o ritmo quanto a dificuldade de se fazer uma boa curadoria dos assuntos do dia que passou e tentar projetar o que será relevante na jornada que se inicia. De todo modo, sempre é bom começar algo diferente do que já era, digamos, rotina", afirma.