SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A amizade de muitos anos entre o príncipe Harry e Meghan Markle e o ex-jogador David Beckham pode ter chegado ao fim. É o que afirma uma fonte ao The Mail On Sunday. A notícia também foi repercutida pelo New York Post.

Conforme a publicação, um telefonema tenso entre o casal com David e Victoria Beckham teria sacramentado o fim da amizade. A duquesa teria acusado o ex-jogador de contar informações sigilosas à realeza britânica, o que o teria deixado furioso.

Os Beckhams marcaram presença no casamento da ex-atriz e Harry em 2018 e apoiaram a chegada de ambos ao Reino Unido.

Porém, Meghan e Harry não foram convidados para o casamento do filho mais velho do ex-atleta, Brooklyn, com a herdeira americana Nicola Peltz, o que evidenciaria a relação conturbada.

Em 2011, o então meia da seleção inglesa já mostrava ter proximidade com Harry. Tanto que os dois foram flagrados juntos numa balada. Na ocasião, segundo o jornal The Telegraph, o jogador se divertiu em um festa pré-natalina.