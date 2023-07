SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paul Reubens, o ator conhecido por interpretar seu personagem Pee-wee Herman em 'As Grandes Aventuras de Pee-Wee', filme de 1985 de Tim Burton, morreu na noite do último domingo (30) aos 70 anos. O ator tinha câncer.

A notícia foi compartilhada por meio do Instagram de Reubens. Junto a uma foto sua e um texto em que é comunicada sua morte, há uma última mensagem do ator aos seus fãs.

"Por favor, aceitem minhas desculpas por não tornar público o que tenho enfrentado nos últimos seis anos", escreveu. "Sempre senti um imenso amor e respeito dos meus amigos, fãs e apoiadores. Eu os amei muito e adorei criar arte para vocês."

"Ontem à noite nos despedimos de Paul Reubens, um icônico ator, comediante, escritor e produtor americano, cujo amado personagem Pee-wee Herman encantou gerações de crianças e adultos com sua positividade, imaginação e crença na importância da bondade", diz o texto que acompanha a publicação.

"Paul lutou bravamente e em particular contra o câncer por anos, com sua característica tenacidade e perspicácia. Um talento hábil e prolífico, ele viverá para sempre no panteão da comédia e em nossos corações como um amigo querido e homem de caráter notável e generosidade de espírito."

Reubens começou a atuar na década de 1970, junto aos Groundlings, grupo de comédia que se apresentava ao vivo, em Los Angeles. Em 1980, lançou a peça de teatro "The Pee-wee Herman Show". Seu personagem fez sucesso, lotando a plateia por cinco meses e conquistando um especial na HBO.

E espetáculo virou filme em 1985 pelo olhar do diretor Tim Burton. "As Grandes Aventuras de Pee-Wee" foi um sucesso crítico e comercial. Em 1988, "Pee-wee - Meu Filme Circense", de Randal Kleiser, deu sequência à estreia do personagem nos cinemas. Em 1986, o personagem foi para a televisão na série "Pee-wee's Playhouse", que rendeu cinco temporadas na CBS.

Além de encarnar o famoso personagem, Reubens estrelou em obras como "Heróis Muito Loucos" e "Profissão de Risco", além de fazer aparições em séries como "Um Maluco na TV", "Lista Negra", "Um Toque de Vida" e "Reno 911!"

Em 1991, Reubens protagonizou um escândalo ao ser preso por exposição indecente em um cinema de filmes adultos. O ator se afastou, então, do personagem até 2010, quando estreou o espetáculo "The Pee-wee Herman Show" na Broadway. Em 2016, Reubens co-escreveu e estrelou "Pee-wee's Big Holiday" da Netflix, uma sequência de "Big Top" de 1988.

Em 2002, voltou a ser preso, dessa vez por posse de pornografia infantil, por ter em sua coleção filmagens que representavam uma pessoa menor de 18 anos em conduta sexual. O ator, que se entregou, foi logo solto após pagar fiança. As acusações de pornografia infantil foram retiradas em 2004, depois que ele concordou em se declarar culpado por um delito menor de obscenidade.

Em uma entrevista com Stone Phillips, da NBC News, em 2005, Herman disse: "Uma coisa que quero deixar muito, muito clara, é que não quero que ninguém por um segundo pense que sou estimulado por imagens de crianças. Não sou assim. Vocês podem dizer muitas coisas sobre mim. E talvez digam. O público pode pensar que sou estranho. Podem pensar que sou louco ou qualquer coisa que queiram pensar sobre mim. Tudo bem. Contanto que uma das coisas que vocês não estejam pensando sobre mim é que sou pedófilo. Porque isso não é verdade."

Atualmente, Reubens trabalhava em dois projetos envolvendo seu personagem conhecido. "The Pee-wee Herman Story" seria uma comedia de humor ácido e "Pee-wee's Playhouse: The Movie", uma aventura mais leve.