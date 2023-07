SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears não vai ver os filhos antes da mudança deles para o Havaí com o seu ex-marido. Jayden James e Sean Preston estão prestes a embarcar nesta terça-feira (1) com o pai, Kevin Federline, e a madrasta, Victoria, deixando a Califórnia e sem ter a chance de se despedirem da mãe. As informações são do TMZ.

A cantora não tem tido contato com os filhos há mais de um ano e, segundo o site, essa situação não mudará antes da partida dos jovens. Federline teria tentado facilitar um encontro entre eles e Britney antes da viagem, mas sempre respeitando a vontade dos filhos, sem forçá-los a se encontrarem com a mãe caso não estivessem dispostos.

A notícia surge após meses de indícios de uma possível reconciliação entre a cantora e seus filhos. Britney vinha demonstrando afeto pela prole em suas postagens nas redes sociais. Em uma delas, com uma foto do filho mais velho, Sean Preston, ela escreveu a legenda: "Meu primeiro amor". Dois dias antes, a artista compartilhou outra imagem, desta vez com o caçula, Jayden, ainda pequeno, em seu colo quando tinha apenas 4 anos.

O histórico da relação entre Britney e seus filhos nem sempre foi amistoso, mas recentemente, a cantora foi vista se reunindo com sua mãe, Lynne Spears, o que levanta a possibilidade de iniciativas de reconciliação familiar.