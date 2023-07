SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Angus Cloud morreu nesta segunda-feira (31) aos 25 anos. O artista era conhecido por interpretar o personagem Fezco na série "Euphoria", da HBO.

A informação foi confirmada pela família do ator, que não divulgou a causa da morte. Cloud perdeu o pai na última semana, segundo os familiares, e vinha sofrendo com a perda.

"É com o coração pesado que damos adeus a um ser humano incrível hoje", escreve a família no comunicado à imprensa. "Na semana passada ele enterrou o pai e sofreu muito com a perda. O único conforto que temos é saber que Angus agora está reunido com o pai."