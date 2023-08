SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HBO, canal responsável pela produção e exibição da série "Euphoria", publicou um curto comunicado sobre a morte de Angus Cloud, o ator que interpreta Fezco. Em post nas redes sociais, a companhia norte-americana lamentou o adeus ao artista aos 25 anos, nesta segunda-feira (31).

"Estamos incrivelmente tristes ao saber da morte de Angus Cloud. Ele era imensamente talentoso e uma parte amada da família HBO e Euphoria. Estendemos nossas mais profundas condolências a seus amigos e familiares durante este momento difícil", diz o texto oficial da HBO.

Cloud estreou na carreira com a série da HBO, onde trabalhou como um dos principais personagens durante duas temporadas. Anteriormente, ele trabalhou em apenas um filme, "North Hollywood", de 2021.

Este ano, Cloud poderá ser visto ainda nos dramas "The Line" e "Your Lucky Day" --neste último, dirigido por Dan Brown, ele trabalha no papel de protagonista.