SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Globoplay inaugurou um novo aviso de conteúdo com a novela "A Lua me Disse", que foi disponibilizada no catálogo da plataforma nesta segunda-feira. O informe, que abre todos os episódios da produção no serviço, notifica o espectador das representações raciais do programa, acusado de racismo durante a sua exibição na TV em 2005.

"Essa obra pode conter representações negativas e estereótipos da época em que foi realizada", diz o novo aviso criado pela Globo. "A obra é exibida na íntegra porque acreditamos que essas cenas podem contribuir para o debate sobre um futuro mais diverso e inclusivo."

O informe é uma atualização de um que vinha sendo usado pela plataforma até então, mais conciso na comunicação. Desde 2021, o Globoplay exibia em determinadas produções -como a novela "Dancin' Days"- o comunicado "esta obra reproduz comportamentos e costumes da época em que foi realizada".

Esse aviso também era usado pelo canal Viva, que o adotou a partir da mesma época e da reexibição da novela "Da Cor do Pecado", de 2004, em novembro de 2021.

De acordo com a assessoria do Globoplay, a mudança é uma atualização do informe, que funciona como notificação ao público e defesa da exibição dos programas em seu formato original.

"A plataforma não só investe na melhoria da resolução deste material, como também entende que ele deve ser resgatado em sua integralidade, sempre que possível", escrevem representantes do Globoplay. "Cartelas de contexto de época são utilizadas para lembrar que as obras de acervo reproduzem costumes e comportamentos do tempo em que foram realizadas."

"A Lua me Disse", novela escrita por Miguel Falabella, gerou polêmica em 2005 pelo tratamento das personagens Latoya e Whitney, vividas por Zezeh Barbosa e Mary Sheyla. As duas, negras, tinham arcos em que negavam traços de sua negritude, desde alisar e clarear os cabelos até o uso de pregadores de roupa no nariz para afinar seus traços.

O programa ainda foi controverso com Índia, papel da atriz Bumba. A personagem, uma idosa indígena, era humilhada diversas vezes no trabalho de empregada doméstica. Na época, o Ministério Público recomendou que as cenas não fossem exibidas, por expor a personagem a cenários de constrangimento e degradação humana.

"A Lua me Disse" nunca foi reprisada na TV aberta e poderá ser revista pela primeira vez no catálogo do Globoplay.

A prática de avisos de conteúdo não é exclusiva da plataforma da Globo. A Disney também usa um informe do tipo para notificar usuários do Disney+ sobre filmes do serviço com representações estereotipadas, incluindo produções como "Dumbo", de 1941, e "Aristogatas", de 1970.