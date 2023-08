SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lana Del Rey viralizou, nesta terça-feira (1), por conta do encerramento de seu show no Newport Folk Festival, realizado no último domingo (30). Conforme o vídeo replicado nas redes sociais, a artista terminou sua apresentação deitando sobre um lençol e sendo arrastada para fora do palco.

Apesar da cena inusitada ter divertido alguns espectadores, nem todos parecem ter gostado da proposta. Conforme a crítica publicada pelo site Consequence, que acompanhou a performance em Rhode Island, Estados Unidos de perto, Lana desanimou os espectadores com coreografias pouco trabalhadas e com o encerramento confuso.

"Sem agradecer à multidão ou acenar adeus, o público não tinha certeza se o show havia acabado, deixando a vibração geral muda e confusa. Só isso?", diz um trecho do texto do site especializado.

Já nas redes sociais, a cena pareceu divertir os fãs.