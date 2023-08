SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cemitério da Consolação, atualmente sob gestão da concessionária Consolare, está ampliando o programa de visitas guiadas à necrópole. O lugar é considerado um museu à céu aberto por abrigar túmulos de personalidades como Monteiro Lobato, Tarsila do Amaral, Ramos de Azevedo, Mário e Oswald de Andrade, além de obras de importantes escultores, como Victor Brecheret, Nicola Rolo e Luigi Brizzolara.

Depois de uma breve pausa durante o processo de concessão do Serviço Funerário Municipal, as visitas guiadas voltaram a acontecer no final de junho. A alta procura pelo passeio esgotou os ingressos rapidamente e levou a concessionária a ampliar o número de visitas e vagas.

A partir desta semana, as visitas guiadas que já aconteciam semanalmente em dias alternados, às sextas ou sábados, sempre às 14h, ganharam um novo horário: sextas-feiras às 10h. O número de ingressos disponíveis por visita também foi ampliado, passando de 50 para 65 participantes por visita, que dura cerca de duas horas.

"Essa ampliação das turmas e do número de ingressos disponíveis é resultado da procura cada vez maior por parte da população, o que nos motiva a oferecer ainda mais oportunidades para que todos possam desfrutar desse rico patrimônio cultural e histórico do município de São Paulo", comenta Fadlo Oliveira, Gerente de Operações da Consolare. Segundo ele, a ampliação da visitação é permanente.

As visitas são conduzidas pelo monitor Francivaldo Gomes, o Popó, que faz esse trabalho há mais de 20 anos, e pelo seu filho, Patrick Gomes, trainee da concessionária que acompanha o trabalho do pai para assumir o tour futuramente, quando o Serviço Funerário do Município de São Paulo for extinto.

A visita guiada ao cemitério da Consolação é gratuita, mas para participar é necessário garantir os ingressos pela internet. A abertura de novas datas acontece a cada dois meses. Em caso de chuva, a visita é automaticamente cancelada.

Visitas Guiadas ao Cemitério da Consolação

R. da Consolação, 1660, Consolação, região central.

Toda semana, alternadamente, às sextas às 10h e 14h, ou aos sábados às 10h, conforme cronograma abaixo. Ingressos gratuitos no Sympla.

*

Agosto:

05/08 (sábado), às 10h

11/08 (sexta), às 10h e às 14h

19/08 (sábado), às 10h

25/08 (sexta), às 10h e às 14h

Setembro:

02/09 (sábado), às 10h

08/09 (sexta), às 10h e às 14h

16/09 (sábado), às 10h

22/09 (sexta), às 10h e às 14h

30/09 (sábado), às 10h