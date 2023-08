SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preta Gil passou alguns dias nos Lençóis Maranhenses, uma espécie de mini férias para recuperar as energias e se preparar para uma nova cirurgia devido ao câncer no intestino que enfrenta. O período em que passou em Maranhão teve como companhia Gominho.

Ele é amigo de longa data da artista e, pelo Instagram, ela o homenageou e disse que a amizade entre eles é fundamental para sua recuperação desde que descobriu a doença. Para isso, Gominho pediu demissão do emprego que tinha em Salvador.

"Ele é único e sei que todos os meus amigos fiéis se sentem representados através dele e o amam por ele estar ao meu lado nesses últimos 8 meses, sem largar minha mão nenhum dia sequer. Para me apoiar, me cuidar no meu tratamento e nos problemas sérios que tive na vida pessoal", escreveu.

Os dois se conheceram em 2010 pelo Twitter e ele já subiu ao palco com a cantora. Em 2013, chegaram a morar juntos em uma casa no bairro Joá, zona oeste do Rio de Janeiro. No mesmo ano, Vinícius Gomes da Costa participou da 6ª edição do reality show A Fazenda (Record).

Ele é carioca de Bangu, já foi vendedor de salgados e comentarista do programa "Muito+", apresentado por Adriane Galisteu na Band.

Gominho também é músico e cantor e, em março deste ano, lançou o álbum "A nova ordem astral do som, volume 1". Ele é conhecido entre os famosos e já esteve envolvido em uma briga com Anitta ?desentendimento já resolvido, segundo ele.