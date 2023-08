SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mansão em que vive o ex-jogador Cafu será leiloada no dia 6 de setembro. Avaliado em R$ 27.476.661,46, o imóvel localizado no Alphaville, Barueri, São Paulo, foi dado como garantia para empréstimos contraídos pelo capitão do penta. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) à reportagem.

A decisão do TJSP também indicou um leiloeiro para a realização da negociação. Para adquirir a propriedade, o lance mínimo é fixado em R$ 10 milhões.

Em outubro do ano passado, de acordo com o jornal Extra, a dívida de Cafu com instituições financeiras e bancos alcançava o montante de R$ 11 milhões. Como resultado, outros bens do ex-jogador também já foram leiloados. Embora tenha contestado inicialmente a dívida e a penhora dos imóveis, Cafu e sua ex-mulher, Regina Feliciano, acabaram assinando uma confissão de dívida que hipoteca a atual residência do ex-atleta.

O casarão destaca-se por ser uma das maiores do condomínio, conhecido por abrigar residências de alto padrão. Com uma área construída de 3229 m² em um terreno de 2581 m², a propriedade conta com um campo de futebol e uma extensa área de lazer que inclui vestiário, churrasqueira gourmet, piscina que contorna a casa, piscina coberta, sauna, jardim, espaço para festas e salão de jogos.

No interior, a residência de Cafu possui seis suítes, todas equipadas com banheira, além de varandas na parte superior. Na área social, no piso inferior, encontram-se hall, salas, escritórios, sala de troféus, sala de cinema, cozinha, área de serviço, lavabo e um elevador. A garagem tem capacidade para oito carros.

Caso consiga, o ex-jogador tem a possibilidade de quitar sua dívida durante o processo e evitar o leilão, pagando todos os juros e correções determinados pela Justiça. No entanto, Cafu ainda possui um saldo devedor de IPTU da mansão, que chega a quase R$ 43 mil.