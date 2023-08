SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os funcionários de Taylor Swift têm muitos motivos para comemorar o sucesso da turnê "The Eras Tour". A cantora resolveu dar uma bonificação generosa a todos que contribuíram para que os shows acontecessem.

De acordo com o jornal TMZ, a artista distribuiu US $ 55 milhões de dólares (cerca de R$ 264 milhões) entre técnicos de som, fornecedores, ajudantes de palco, músicos de apoio e dançarinos. Dessa quantia, cerca de R$ 24 milhões foi destinada aos caminhoneiros que transportaram os equipamentos dos shows. Com isso, cada um recebeu um bônus de cerca de R$ 480 mil.

As apresentações pelos Estados Unidos está chegando ao fim e a iniciativa da cantora é considerada um "bônus de fim de turnê". A próxima etapa vai ser no México. Em novembro, ela desembarca no Brasil para shows no Rio de Janeiroe e São Paulo.