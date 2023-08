SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jason Alexander, ex-marido da cantora Britney Spears, foi preso nos Estados Unidos sob a acusação de stalking. Segundo informações do TMZ, ele foi detido no estado do Tennessee na manhã desta quarta-feira (2). A identidade da vítima não foi revelada, e ainda não se sabe se ele será liberado mediante pagamento de fiança ou se permanecerá detido.

Vale lembrar que Jason Alexander e Britney foram casados por apenas 55 horas em 2004, após uma cerimônia em Las Vegas. Desde então, ele tem tido problemas com a polícia, como ocorreu no casamento da cantora com Sam Asghari, quando ele invadiu a casa da cantora alegando que precisava falar com ela, apesar de não ser convidado para a cerimônia que aconteceu em 2022.

Na ocasião do incidente em 2022, a polícia foi acionada e Jason foi preso. Posteriormente, um juiz estabeleceu uma fiança de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 481 mil) e emitiu uma ordem de restrição que o obriga a ficar pelo menos a 100 metros de distância da artista por três anos.

O casamento de Britney com Jason, que era seu amigo de infância, ocorreu em janeiro de 2004 em uma capela em Las Vegas, mas foi anulado 55 horas depois, após a cantora fazer uma petição ao tribunal.