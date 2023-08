SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sambista Jorge Aragão, 74, retoma a agenda de shows no domingo (6) após um período de internação hospitalar para tratamento médico. O cantor foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático.

Aragão fará uma apresentação com sua banda no Parque Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, no evento Diversão no Parque, que terá também shows do Fundo de Quintal, Detonautas e Gabriel Pensador, além de eventos esportivos.

Segundo a assessoria do artista, ele manterá os compromissos profissionais sempre que for possível, com a retomada aos poucos da agenda de shows.

Ele segue em tratamento e, por recomendação médica, não atenderá fãs e jornalistas no domingo.

Após o diagnóstico, famosos desejaram forças ao sambista. Nomes da música, como Péricles, Thiaguinho e Dudu Nobre, fizeram postagens nas redes sociais com homenagens ao sambista.

"Poeta, já estamos em oração. Tudo vai dar certo", disse Dudu Nobre.

Aragão recebeu alta hospitalar no dia 23 de julho após uma semana de internação.

O linfoma não Hodgkin é o oitavo tipo de tumor mais frequente, sem considerar os de pele não-melanoma, de acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer).

Dados do Inca indicam que o Brasil deverá fechar 2023 com 12.040 novos casos de linfoma não Hodgkin ? 6.420 em homens e 5.620 em mulheres. A estimativa é a mesma para 2024 e 2025.

Tags:

rio