SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta semana, espetáculos como "Cássia Eller, o Musical" chegam aos teatros de São Paulo. A obra que estreou em 2014 volta à capital paulista para uma temporada no Teatro Opus Frei Caneca. Em pouco mais de duas horas, o grupo de artistas interpreta quase 40 músicas que se relacionam com a trajetória da cantora.

Confira seis peças que estreiam em São Paulo.

*

CÁSSIA ELLER, O MUSICAL

A atriz e cantora curitibana Tacy Campos dá voz à artista homenageada no espetáculo. O texto escrito por Patrícia Andrade acompanha Cássia desde antes do início da carreira e segue toda a sua trajetória musical.

Direção: João Fonseca e Viniciús Arneiro.

Com: Tacy Campos, Eline Porto e Helga Nemeczyk.

Teatro Opus Frei Caneca - r. Frei Caneca, 569, Consolação.

14 anos.

Sex. e sáb., às 20h; dom., às 18h. De 4/8 a 3/9.

A partir de R$ 38, em uhuu.com

CORDEL DO AMOR SEM FIM

Três irmãs vivem na pacata cidade de Carinhanha, no sertão baiano, às margens do rio São Francisco. A mais nova delas tem um namorado que pretende pedi-la em casamento, mas ela se apaixona por outro homem no mesmo dia.

Direção: Daniel Alvim.

Com: Helena Ranaldi, Patricia Gasppar e Márcia de Oliveira.

SESI - av. Paulista, 1313, Bela Vista.

14 anos.

Sex. e sáb., às 20h; dom., às 19h. De 4/8 a 3/9.

Grátis, em sesisp.org.br

NINGUÉM SABE MEU NOME

Iara discute temas como negritude e maternidade em uma conversa com o público na qual questiona sua própria existência e sua função na sociedade. O solo idealizado e interpretado por Ana Carbatti garantiu indicações aos prêmios Shell e APTR de melhor atriz

Direção: Inez Viana e Isabel Cavalcanti.

Com: Ana Carbatti.

Sesc Pinheiros - r. Paes Leme, 195, Pinheiros.

12 anos.

Qui. a sáb., às 20h. De 3 a 26/8.

A partir de R$ 10, em sescsp.org.br

VERANEIO

Três irmãos que não se falam precisam se encontrar no aniversário da mãe. Na data, eles conhecem o novo namorado que a mulher conheceu na praia, durante a pandemia

Direção: Pedro Granato.

Com: Clarisse Abujamra, Glaucia Libertini e Leonardo Cortez.

Teatro Bravos - r. Coropé, 88, Pinheiros.

14 anos.

Sáb., às 21h, e dom., às 19h. De 5 a 27/8.

R$ 80, em sympla.com.br

A FESTA DE RIDLEY

Em uma São Paulo anárquica e devastada por borboletas alucinógenas, uma gangue de jovens traficantes desses insetos sobrevive organizando festas para realizar as fantasias mais sombrias de seus clientes.

Direção: Mateus Bruza.

Com: Cella Azevedo, Daniel Rechtman e Elizeu Costa.

Teatro Pequeno Ato - r. Dr. Teodoro Baima, 78, Consolação.

18 anos.

Sex. e sáb., às 20h, dom., às 18h.

NUNCA VI UMA GAIVOTA

Dois atores estão ensaiando uma adaptação do texto "A Gaivota" de Tchekhov e se veem misturados com seus personagens. Em busca de seus sonhos, o teatro é algo que os une e que também os afasta.

Direção: Flavia Pucci.

Com: Carolina Marafiga e Leonardo Silva.

SP Escola de Teatro - praça Franklin Roosevelt, 210, Consolação.

12 anos.

Sex. e sáb., às 20h30. De 4/8 a 9/9.

R$ 40, em sympla.com.br