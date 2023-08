RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Taís Araujo, 44, surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira (3), ao resgatar registros em que aparece com a própria boneca. Logo depois de estourar na novela "Xica da Silva", da extinta Manchete, no final dos anos 1990, a atriz ganhou uma homenagem da fábrica Baby Brink e virou um brinquedo: a Taisinha.

A recordação aconteceu depois que uma fã contou nas redes sociais que não amava a Barbie. A sua boneca favorita era Taís Araujo."Vivia com ela pra cima e pra baixo", escreveu a seguidora no Twitter. A atriz viu a publicação e se emocionou.

"Dei de cara com um tweet que vocês vão ver ao longo do carrossel. Ah gente, que amor! E não, não foi um surto coletivo dos anos 90, gente, minha própria boneca aconteceu", começou a mulher de Lázaro Ramos.

Taís, que foi escolhida pela Globo para comandar o Vem Que Tem, especial com vendas de produtos durante a Black Friday, em novembro, ainda brincou sobre o produto não ter feito sucesso na época.

"A boneca Taís Araujo! Foi um sucesso? Não! Provavelmente só essa menina do tweet comprou e está tudo bem, pelo menos ela já vinha com vários looks. Detalhe: A boneca parece mais com a minha prima Kelly do que comigo, mas é isso! Recordar é viver!", completou.