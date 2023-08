RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Âncora da CNN Brasil, Rafael Colombo não perdeu a oportunidade de brincar com Elisa Veeck por causa do vestido amarelo, que apresentadora usava nesta sexta-feira (4). O jornalista do telejornal Novo Dia, estranhou o visual da colega. "Pois é. Estamos de amarelo, uma cor vibrante, para transmitir energia, minha gente", disse Elisa.

Colombo então fez uma piada provocando gargalhadas na colega: "Agora temos um pintinho amarelinho em nossa programação". A apresentadora do Live CNN respondeu imediatamente: "Cai aqui na minha mão. Como dizia a música do Gugu Liberato no SBT, a emissora mais feliz do Brasil." Ambos começaram a rir e Colombo quis saber se Elisa encontrou alguma vez o apresentador nos corredores da emissora.

Gugu, que morreu em novembro de 2019, trabalhou por 21 anos no SBT entre 1988 a 2009. Já Elisa Veeck foi selecionada para integrar o elenco de "Chiquititas", aos 10 anos, e ficou na novela infantil da emissora entre 1998 e 2001, interpretando a personagem Fran.

"Claro. Com Gugu Liberato, com Silvio Santos e com a Hebe Camargo. Era incrível e a primeira vez que fui ao programa do Gugu, chorei de emoção. Ele era um dos nossos maiores comunicadores. Fantástico. Em uma próxima oportunidade te conto tudo", disse. "Conta mesmo. Quero saber", concluiu Colombo.