ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O canal Goat, recém lançado canal esportivo no streaming, acertou nesta sexta-feira (4) contrato de exclusividade em streaming aberto para transmitir a liga de futebol da Arábia Saudita no Brasil. O torneio se valorizou por conta de mega contratações de astros do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Roberto Firmino, Fabinho, Karin Benzema, N'Golo Kanté, Ryhad Mahrez, Martin Henderson, entre outros.

O contrato é de dois anos, válido até 2025. Além de jogadores mundialmente conhecidos, o público brasileiro poderá ver velhos conhecidos, como Jorge Jesus e Luis Castro, que foram técnicos de Flamengo e Botafogo, respectivamente. É o primeiro contrato de exibição que a Liga Saudita fecha no Brasil.

O Goat contou durante o processo de negociação com a consultoria da XP Investimentos, que passa a atuar como assessora financeira e estratégica da companhia. Os direitos da Liga Saudita foram negociados com a agência IMG. As empresas já haviam negociado recentemente os direitos de amistosos de equipes europeias na Ásia, além da NWSL, a Liga Americana de Futebol Feminino.

Antonio Tabet, um dos sócios da Goat, comentou o acordo. "A aquisição dos direitos da Liga Saudita de Futebol é um marco emocionante para o canal Goat", diz Tabet. "Estamos muito entusiasmados em trazer aos fãs brasileiros a oportunidade de acompanhar ao vivo as partidas

desta liga que possui alguns dos maiores talentos do futebol mundial", concluiu.

As transmissões dos jogos da Liga Saudita de Futebol no Goat começarão na próxima sexta (11), com jogo ainda a definir. Neste sábado (5), profissionais do Goat irão viajar para o país do Oriente Médio para gravar conteúdo e realizar reportagens durante uma semana.