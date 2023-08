SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz norte-americana Tori Spelling, mundialmente conhecida por seu papel como Donna Martin na série "Barrados no Baile", vem surpreendendo seus fãs ao ser fotografada vivendo em um trailer com seus cinco filhos: Liam, de 16 anos, Stella, de 15 anos, Hattie, de 11 anos, Finn, de 10 anos, e Beau, de apenas 6 anos.

Fontes do Entertainment Tonight afirmaram que a estrela está enfrentando dificuldades financeiras que têm impedido sua busca por uma moradia adequada. Tori revelou recentemente, em suas redes sociais, que precisou deixar sua casa anterior devido a problemas de mofo, que estavam afetando a saúde de sua família. Como resultado, eles se viram forçados a se hospedar em um motel em Los Angeles, antes de se instalarem no trailer, no início deste mês, com diárias a US$ 100, de acordo com o PageSix.

Apesar de ter nascido em meio ao luxo, a vida de Tori Spelling nem sempre foi glamourosa. Mesmo tendo crescido em uma impressionante mansão chamada The Manor, a atriz enfrentou conflitos em sua relação com a mãe, Candy Spelling, que se agravaram após o falecimento de seu pai, Aaron Spelling, em 2006.

Em entrevista à ABC, Candy revelou que Aaron deixou para ela uma fortuna de US$ 600 milhões (R$ 2,9 bilhões), enquanto Tori recebeu apenas US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões) em seu testamento.

Após o fim de "Barrados no Baile", a vida financeira de Tori sofreu reviravoltas e ela acabou acumulando dívidas consideráveis. Para tentar solucionar essa situação, a atriz chegou a lançar um reality show em 2007, intitulado "Tori and Dean Inn Love", onde exibia sua rotina cotidiana.

Sem sucesso com o programa, a vida financeira de Tori continuava agitada, com investimentos inconstantes. "Ela fechava uma loja e gastava de US$ 50 mil (R$245 mil) a US$ 60 mil (R$294 mil). Nunca fiz nada parecido. Ela simplesmente enlouqueceu", disse Candy sobre a filha em uma entrevista de 2014 ao New York Times.

Dois anos depois, Candy revelou ao TMZ que estava ajudando sua filha a pagar parte das dívidas: "Estou pagando todas as contas dela agora. Não estou pagando nada atrasado, apenas a casa, a escola das crianças e a comida".

O Radar Online constatou, em 2017, que a atriz e seu marido Dean McDermott tiveram que pagar US$ 220 mil (R$ 1 milhão) ao City National Bank, depois de serem processados por não fazerem pagamentos mensais de um empréstimo.

Contudo, em janeiro de 2023, ainda de acordo com o portal Radar Online, a atriz supostamente acumulava uma dívida de US$ 1,3 milhão (aproximadamente R$ 6,3 milhões) em impostos fiscais estaduais e federais. Essa notícia veio poucos anos depois de Tori ter quitado uma dívida de US$ 88 mil (cerca de R$ 431 mil) em seu cartão de crédito. A American Express, no entanto, entrou com outros dois processos que somavam mais de US$ 120 mil.

Tentando equilibrar as contas, Tori apostou no retorno do elenco original de "Barrados no Baile" para um reboot, onde receberia US$ 70 mil (aproximadamente R$ 343 mil) por episódio. Entretanto, o programa foi cancelado após apenas uma temporada.

A vida pessoal de Tori também não anda 100%. Em junho, McDermott compartilhou uma declaração anunciando que eles estavam se separando após 17 anos de casamento, antes de deletar rapidamente o post nas redes sociais. Dias depois, ele foi visto retirando os pertences de casa, enquanto Tori admitiu -em entrevista ao PageSix- que eles dormem em quartos separados.

Nas imagens recentes, em que ela é flagrada no trailer com os filhos, McDermott não está presente.