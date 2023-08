SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demitida do Metropolitan Opera em 2022 por apoiar e se recusar a denunciar o presidente russo Vladimir Putin, a soprano russa Anna Netrebko agora processa a companhia e pede US$ 360 mil de indenização. A artista alega ter sido discriminada por sua nacionalidade.

Netrebko se manifestava publicamente favorável a Putin antes da invasão da Rússia à Ucrânia, que teve início em fevereiro do ano passado. Na ação, ela diz que o Met emitiu declarações "difamatórias" a seu respeito na imprensa e quebrou contratos ao não remunerá-la por trabalhos perdidos.

Netrebko alega ainda que o Met ainda lhe deve multas e compensação por "sofrimento emocional" e danos à sua reputação.

Em comunicado, o Met negou as acusações. "O processo da sra. Netrebko não tem mérito", diz a nota. Em fevereiro, a companhia foi condenada a pagar mais de US$ 200 mil por causa de 13 apresentações canceladas ?cláusulas no contrato conhecidas como "pay or play" [algo como "pague ou exiba"] forçam as casas a remunerar artistas mesmo que decidam não trabalhar mais com eles.

Segundo o Metropolitan Opera, a soprano não teria direito ao dinheiro já que se recusou a cumprir a exigência da empresa de denunciar Putin, em um movimento classificado como "violação de conduta de classe".