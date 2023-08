SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zé Vaqueiro emocionou seus seguidores ao compartilhar uma atualização sobre o estado de saúde de seu filho mais novo, Arthur, neste domingo (6). A criança nasceu com uma malformação congênita associada à síndrome da trissomia do cromossomo 13. Em seus stories, o artista expressou sua gratidão pelo carinho e respeito recebidos durante esse período difícil para sua família.

"Desde o dia que ele nasceu, a gente está indo lá visitar ele, dando amor. O quadro dele de saúde está estável, mesmo que a síndrome seja bem delicada. É uma síndrome rara, mas o quadro dele, graças a Deus, está estável na UTI...", disse Zaqueiro, pelos stories do Instagram.

A trissomia do cromossomo 13, mais conhecida como Síndrome de Patau, é uma condição rara, afetando uma parcela pequena da população, e pode acarretar em desafios significativos de ordem física e mental, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês).

O diagnóstico da síndrome pode ser identificado durante os exames pré-natais, durante a gestação. Embora não haja cura para essa condição, a qualidade de vida do paciente pode ser melhorada com o acompanhamento médico multidisciplinar ao longo de sua vida.

Arthur, o filho caçula de Zé Vaqueiro, precisou ser internado na UTI após o parto devido à complexidade da síndrome. Além de Arthur, o artista e a mulher Ingra Soares são pais de Nicole, de 13 anos, e Daniel, de 3.