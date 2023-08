SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Sinéad O'Connor, morta aos 56 anos, recebeu uma homenagem na cidade irlandesa de Bray Head, onde a artista morou em seus últimos anos de vida.

No domingo (6), foi feito um grande letreiro no qual se lia "Eire ama Sinéad". Eire é o modo como os irlandeses chamam o país.

O funeral da cantora acontecerá na cidade nesta terça-feira (8), às 10h30, no horário de Londres. A ideia é que seja realizado um cortejo que deve percorrer a orla da cidade até chegar à casa em que a cantora morava, local em que os fãs têm depositado flores em homenagem à cantora.

"Com esse cortejo, a família gostaria de reconhecer o amor a Sinéad pelo povo do Condado de Wicklow (onde fica Bray) desde sua partida", escreveu a família em uma nota.

A morte da cantora foi anunciada no dia 26 de julho por sua família. "É com grande tristeza que anunciamos a morte da nossa amada Sinéad. Sua família e amigos estão desolados e pediram privacidade neste momento difícil", diz uma nota enviada à emissora.

O'Connor ganhou fama nos anos 1990 com o hit "Nothing Compares 2 U" e ao longo de toda a carreira levou a público seus problemas relacionados a saúde mental, que se agravaram nos últimos anos. Em agosto de 2017, postou um vídeo em que revelava já ter pensado em suicídio e que lutava todos os dias para sobreviver.

Em janeiro do ano passado, ela chegou a ser hospitalizada pouco depois da morte do filho Shane, de 17 anos. Ela dizia, nas redes sociais, se culpar pelo suicídio do adolescente, que esteve internado num centro para tratamento de transtornos mentais.

De acordo com publicações recentes em seu Facebook, sua principal janela para os fãs, O'Connor planejava lançar um novo álbum em breve e havia se mudado para Londres 23 anos depois de deixar a capital britânica. De lá, estaria planejando uma turnê que passaria por Oceania, Europa e Estados Unidos em 2024 e 2025.