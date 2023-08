SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O namorado da atriz Sandra Bullock, Bryan Randall, faleceu no último sábado (5), conforme revelado em um comunicado da família nesta segunda-feira (7). Ele tinha 57 anos e lutava contra um quadro de esclerose lateral amiotrófica (ELA). A informação foi confirmada em nota obtida pela revista People.

"Bryan optou por manter sua jornada com a ELA em particular, e nós, que cuidamos dele, fizemos o nosso melhor para honrar seu pedido", informou a nota oficial, que confirmou o falecimento. "Somos imensamente gratos aos incansáveis médicos que navegaram por essa doença conosco e às enfermeiras incríveis que se tornaram nossas companheiras de quarto, muitas vezes sacrificando suas próprias famílias para estar com a nossa."

Bullock, de 59 anos, conheceu Randall, um ex-modelo que se tornou fotógrafo, quando ele fez as imagens do aniversário de seu filho Louis, em janeiro de 2015. Eles tornaram seu relacionamento público no final daquele ano, incluindo uma aparição no casamento de Jennifer Aniston e Justin Theroux.

Em vez de flores, a família de Randall pediu, no comunicado oficial, que doações fossem realizadas para a Associação ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica) e para o Massachusetts General Hospital.

A Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e acarreta em paralisia motora irreversível, de acordo com o site oficial do Ministério da Saúde. Não há cura determinada para a ELA, sendo que pacientes com a doença sofrem paralisia gradual e morte precoce como resultado da perda de capacidades cruciais, como falar, movimentar, engolir e até mesmo respirar.