SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preta Gil participou da transmissão deste ano do "Criança Esperança", na TV Globo, com uma homenagem a Gal Costa. O evento aconteceu na noite desta segunda-feira (7).

Afilhada da artista, a cantora subiu ao palco do programa para cantar "Força Estranha", sucesso de 1979 de Gal.Durante a apresentação, Preta Gil foi surpreendida por uma participação de Ivete Sangalo, o que a levou a chorar no palco. As duas encerraram juntas a música no programa.

Além de Sangalo, Preta Gil foi acompanhada por um grupo de cordas no palco do "Criança Esperança".

Gal Costa morreu em novembro do ano passado, em decorrência de um infarto fulminante. Ela tinha 77 anos de idade.