SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mercado Municipal de São Paulo é conhecido por sua variedade de alimentos e iguarias diversificadas, tradicionais do Brasil e de outras partes do mundo. Evidenciando esse aspecto, o Mercadão realiza o seu 6º Festival de Gastronomia e Cultura neste final de semana, 12 e 13 de agosto.

Nesta edição, o público terá acesso à gastronomia e cultura da Itália e da Grécia. Pratos típicos italianos como focaccia, arancini, burrata, vinho, panacotta e cannolis serão destaques nas barracas espalhadas pelo espaço de eventos do Mercadão.

A cultura grega será representada com azeites, doces, churrasco tradicional e também vinhos.

Além da comida, os visitantes encontrarão artesanatos e suveniers. Com entrada gratuita, o evento também promove uma programação artística, com apresentações de danças, músicas e ritmos tradicionais.

Haverá quebra de pratos para homenagear a cultura da Grécia e ainda a estátua viva da Deusa Deméter, que representa a agricultura e é a que estampa a fachada do Mercadão.

Para celebrar a cultura italiana haverá desfile de máscaras de commedia dell?art e a tradicional dança tarantela.

O evento também conta com uma área vip, que será ocupada pelo restaurante Trulli Pasta no sábado (12). A casa apresenta o menu especial l?alma italiana feito pelos chefs Pedro Lisboa e Jéssica Peixoto. A experiência tem quatro partes: entrada, primeiro prato ?composto por risotos?, segundo prato ?com rigatoni a carbonara, lasanha ou nhoque? e sobremesa. É preciso pagar R$ R$107,80 em sympla.com ou na hora.

O festival é organizado pela concessionária Mercado SP SPE S.A, que administra o Mercadão, e acontece mensalmente.

FESTIVAL DE GASTRONOMIA E CULTURA - EDIÇÃO ITÁLIA E GRÉCIA

Quando Sáb. (12) e dom. (13), das 10h às 16h

Onde Mercadão de SP - R. da Cantareira, 306 - Centro Histórico de São Paulo

Preço Entrada gratuita

Link: https://www.sympla.com.br/evento/experiencia-trulli-no-mercadao-sp/2080784