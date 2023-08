RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Amigas próximas há anos, Claudia Raia relembrou a última vez que viu Aracy Balabanian, há pouco menos de um mês. Na ocasião, as duas se reencontraram para Aracy conhecer Lucca, filho recém-nascido de Claudia.

"Eu moro em São Paulo e queria muito que ela conhecesse o Lucca e ela também queria. Mandava foto dele todo dia para ela, até que teve um dia que eu peguei o Lucca, que estava com quatro meses, e vim para o Rio. Ela fez um café da tarde maravilhoso, deu um presente lindo, ficou emocionada. É a ultima imagem que tenho dela", relembrou a atriz durante o velório da artista, que acontece nesta terça-feira (8), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Depois do encontro, as conversas continuaram por WhatsApp e por telefone, com Claudia sempre reforçando o quanto amava a amiga. As duas se conheceram quando ela se mudou para o Rio de Janeiro e foi Aracy quem a acolheu na mudança.

"Ela é a pessoa que esteve do meu lado o tempo todo, minha primeira amiga no Rio de Janeiro, acompanhou toda a minha vida e eu a dela. Ela me chamava de luz e estrela guia e eu, de de tesouro nacional", contou.

A também dançarina disse que é importante agradecer que a morte de Aracy foi sem sofrimento, o que é um merecimento. "Uma mlher de uma alegria, ela nos deixou papéis incríveis. Ela era de uma fidelidade, de um companheirismo, amizade. Tinha amor com tudo o ela fazia fazia a todos, exemplo de mulher profissional."