RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Beth Goulart, 62, foi uma das atrizes que compareceu ao velório de Aracy Balabanian, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. As duas atuaram juntas na novela "A Lua Me Disse" (Globo, 2005), mas a proximidade vem desde muito antes.

Em uma publicação após o anúncio da morte, ela disse que sua mãe, a atriz Nicette Bruno, trabalhou ao lado de Aracy em muitas novelas, o que estreitou a amizade entre ela e sua família. Amor esse que era fraternal com todos os amigos.

"A amizade é um amor especial, que não pede nada em troca, só dá. Então estou aqui, dando a minha amizade e a minha gratidão, respeito e homenagens a ela. Todos devemos muito a ela ", disse.

A atriz também relembrou os personagens de Aracy (que chegam a mais de 50) e afirmou que eles fazem parte de sua vida e permitem reflexões por meio do humor.

"Ela tinha domínio da sua arte com propriedade. Era um ser humano excepcional, vemos pelo amor, carinho e admiração de todas as pessoas que estão aqui. Tinha devoção pela sua arte. Era vocacionada, apaixonada pelo teatro e televisão brasileiros."