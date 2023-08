SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preta Gil completa 49 anos nesta terça-feira (8) e usou as redes sociais para fazer uma reflexão após o período em que enfrentou experiências de "quase morte". Em janeiro, a cantora foi diagnosticada com câncer de intestino e se prepara para uma cirurgia de remoção do tumor em agosto.

"A vida é uma dádiva e muitas vezes não nos damos conta do quão lindo é o fato de estarmos vivos e nos tornamos seres mais evoluídos com o tempo", escreveu ela.

A cantora refletiu sobre a segunda chance de vida: "depois de passar por uma quase morte e estar lutando contra uma doença muito difícil, eu conversei muitas vezes com Deus e falávamos do propósito dessa segunda chance. Ele me disse: 'Seu propósito você já conhece e exerce com muita coragem, mas você pode e deve fazer ainda mais'".

Preta também comentou sobre desapego das questões materiais: "eu mesma por muito tempo foquei minha existência em correr, trabalhar para conquistar coisas materiais e isso é vazio e raso, diante da grande lição de simplesmente SER".

Para ela, os 49 anos foram compostos por "muitas vitórias, muito amor, poucas decepções". Preta se diz "pronta pra continuar lutando e para que sejamos cada dia mais livres de amarras, dogmas, crenças limitantes e preconceitos".

Nos comentários, amigos e fãs parabenizam a cantora. "Feliz vida. Eu queria estar aí hoje para te abraçar, te encher de beijo, olhar nos teus olhos e dizer! A cura está em você. Já deu certo. Celebre a vida", escreveu Simony, que também passou por tratamento contra câncer no intestino.

"Te amamos Pretinha ! Parabéns" disse Tata Werneck. "Viva Preta! Amo você", comentou Marina Ruy Barbosa. Carolina Dieckmann escreveu: "coisa mais linda é você. E eu aqui para te dar a mão, o coração e tudo mais que você precisar. Te amo até o infinito".