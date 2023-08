SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um detalhe em uma foto publicada por Alcione, registrada nos bastidores do "Criança Esperança", chamou atenção das redes sociais nesta terça-feira (8). A cantora aparece ao lado das apresentadoras Xuxa e Angélica, além da filha de Luciano Huck, Eva, em momento alegre após a apresentação no show exibido pela Globo nesta segunda-feira (7).

No entanto, nos comentários, alguns seguidores ficaram surpresos e compararam a beleza de Alcione com as duas comunicadoras. "A Alcione está mais jovem que elas", escreveu o usuário que se identifica como @adriano_ferreira_ferreira. "O tempo chegou pra Angélica e pra Xuxa, e não pra você, Alcione", concordou o usuário @zeca_de_castro. "Marrom está mais jovem que a Xuxa e Angélica", atestou a internauta @professora_erikasantosmoritzy.

Por outro lado, muitos seguidores ficaram emocionados com o encontro. "Rainhas", escreveu o fotógrafo Vinicius Mochizuki. "Que honra! Foi lindo demais!", escreveu a própria Angélica, nos comentários da publicação.

O festival do Criança Esperança 2023, realizado nesta segunda-feira lotou a arena do anfiteatro do Riocentro, no Rio de Janeiro e contou com dezenas de atrações. Em comunicado, a Globo anunciou que irá reexibir o show neste domingo (13), na íntegra, logo após "Temperatura Máxima".