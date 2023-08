SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a proximidade do Dia dos Pais neste domingo (13) os restaurantes paulistanos já estão se preparando para receber o público em um dos almoços mais concorridos do ano. Para disputar a clientela, os chefs criaram pratos especiais ou menus fechados a preço fixo.

O roteiro a seguir lista restaurantes espalhados por todas as regiões da cidade, variados também no estilo de ambiente, no tipo de cozinha e nos preços.

Como é de praxe nas datas comemorativas, fazer reserva é fundamental ?de tão disputado pelos turistas, o Terraço Itália, por exemplo, exige até pagamento antecipado. Mas nem toda casa aceita reserva. É o caso do Panelão do Norte, um salão tamanho GG que sempre tem fila na porta. Por ali, o truque para fugir da espera é chegar cedo, já que o almoço começa a ser servido às 11h30.

*

Bacalhau, Vinho & Cia

Famílias que comemorarem o Dia dos Pais no restaurante antigão, que está completando 50 anos, vão encontrar um pacote especial para a data a R$ 399. Para duas a três pessoas, inclui porção com seis bolinhos de bacalhau e alheira como entradas, mais bacalhau zé pallas como prato principal: o lombo assado vem com batatas, pimentão, tomate, ovos cozidos, brócolis e azeitonas. Para encerrar, tem trio de doces portugueses.

R. Barra Funda, 1.067, Barra Funda, tel. (11) 3666-0381, região central, @bacalhauevinhocia

Casa Santo Antônio

O menu do Dia dos Pais será servido no almoço e no jantar do sábado, assim como no almoço do domingo. Começa com sopa de cebola com cerveja preta (R$ 42) e segue com ossobuco guarnecido de risoto de açafrão (R$ 98). Na hora da sobremesa, a choux recheada com musse de chocolate amargo vai à mesa com sorvete de frutas vermelhas e praliné de nozes (R$ 41).

Av. João Carlos da Silva Borges, 764, Chácara Santo Antônio, tel. (11) 4328-6205, região sul, @casasantoantonio

Daje Roma

Receitas típicas da capital italiana compõem o menu, com destaque para as massas. Exclusivamente no Dia dos Pais será servida a cotoletta daje roma (R$ 126): o corte suíno com osso, empanado, vai à mesa com fonduta de parmigiano reggiano trufado, presunto cru e rúcula selvagem.

R. Mateus Grou, 19, Pinheiros, região oeste, @dajeroma_sp

Elea Forneria

Em uma simpática esquina arborizada, o chef Enrico Villela vai receber as famílias com arroz de cordeiro ?preparado com grãos tipo bomba e pernil de cordeiro lentamente assado na manteiga de alho negro, o prato sai por R$ 82. Quem preferir massas encontra o tortelli de abobrinha, mascarpone e queijo ulha, finalizado com melaço de cebola, avelãs e cavolo nero (R$ 79).

R. Florinéia, 270, Santana, tel. (11) 2667-2368, região norte, @eleaforneria

La Peruana

A chef peruana Marisabel Woodman aproveita o Dia dos Pais para lançar uma nova receita: carpaccio de carne nikkei (R$ 62), que mescla influências das cozinhas do Peru e do Japão. Feito com filé-mignon, leva maionese, tarê, katsuobushi, cebolinha grelhada, gergelim, nabo daikon em conserva, pimenta dedo-de-moça e cancha chulpi (milho tostado).

Al. Campinas, 1.357, Jardim Paulista, tel. (11) 5990-0623, região oeste, @laperuanabr

Mezza Luna

O chef Gabriel Santos criou quatro pratos para a data, inspirados na culinária do sul da Itália: carpaccio de vieiras com páprica e limão-siciliano (R$ 69), camarões VG grelhados ao molho de ervas com arroz cremoso (R$ 129), paleta de cordeiro com batatas e brócolis (R$ 109) e torta de maçã com sorvete de baunilha (R$ 36).

R. Padre João Manoel, 1.105, Jardim Paulista, tel. (11) 3082-1662, região oeste, @mezzalunajardins

Mocotó

No ano do cinquentenário da casa, o chef Rodrigo Oliveira criou um menu de Dia dos Pais inspirado no pai dele, o Seu Zé. Pratos como as minitapiocas de requeijão do norte e queijo de coalho (R$ 28,90), o cozido panelinha do Seu Zé (R$ 89,90), de músculo bovino, linguiça e vegetais (R$ 89,90), a carne de sol de cordeiro com farofa de requeijão (R$ 89,90) e o doce de mamão com coco (R$ 19,99) serão servidos somente na matriz, na zona norte.

Av. Nossa Senhora do Loreto, 1.100, Vila Medeiros, tel. (11) 2951-3056, região norte, site mocoto.com.br

Murakami

O almoço do Dia dos Pais será conduzido pessoalmente pelo chef Tsuyoshi Murakami. Com oito etapas quentes e frias, o menu-surpresa será servido das 12h às 15h, para apenas 23 comensais. Acompanhada de água Panna e Pellegrino, a sequência custa R$ 880 por pessoa, mas é possível optar pela harmonização com chás japoneses (R$ 1.186) ou com saquês (R$ 1.500).

Al. Lorena, 1.186, Jardim Paulista, tel. (11) 3064-8868, região oeste, @restaurantemurakami

Panelão do Norte

Apesar do salão com 360 lugares, as filas são comuns, especialmente em datas como o Dia dos Pais. Os pratos saem em porções generosas. Para até quatro pessoas, o baião-de-dois especial inclui quatro bifes de carne de sol, queijo coalho assado e mandioca cozida (R$ 155). A lasanha à moda nordestina, preparada com massa fresca, leva carne-seca desfiada e vem com arroz (R$ 115, para dois).

R. Namaxi, 155, Penha, tel. (11) 2647-7805, região leste, site panelaodonorte.com.br

Petros Greek Taverna

Especializada na culinária grega, a casa ocupa uma esquina charmosa com decoração típica. No Dia dos Pais, o prato especial será a paléta arnioú, em porção para até três pessoas ?paleta de cordeiro assada lentamente, com manteiga de ervas, alho assado e legumes (R$ 349). É bom reservar, pois serão produzidas apenas 20 unidades.

R. Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 137, Pinheiros, tel. (11) 3898-5890, região oeste, @petrosgreektaverna

Piselli

Cada unidade terá um prato especial para o Dia dos Pais. No Jardim Paulista, será carré de cordeiro com nhoque na manteiga e sálvia (R$ 189), enquanto a filial do Shopping Iguatemi vai servir paleta de cordeiro assada em baixa temperatura com cavatelli ao pesto de hortelã (R$ 143). Quem pedir o vinho tinto Il Sarone Negroamaro Puglia IGT (R$ 181) leva outro igual para casa e ainda ganha voucher de 20% de desconto para compras no Mercato Piselli.

R. Padre João Manuel, 1.253, Jardim Paulista, tel. (11) 3081-6043, região oeste; Av. Faria Lima, 2.232 (Shopping Iguatemi), Jardim Paulistano, tel. (11) 96064-2637, região oeste, site piselli.com.br

Ruella Bistrô

Há tempos a chef Danielle Dahoui não servia seu famoso cassoulet, receita que ela escolheu para comemorar o Dia dos Pais ?sua versão da tradicional feijoada francesa leva favas brancas, pato confitado, linguiça e páprica defumada, finalizado com farofinha de pão torrado com alho. O prato será servido apenas no almoço do dia 13, a R$ 78,80.

R. João Cachoeira, 1.507, Itaim Bibi, tel. (11) 3842-7177, região oeste, @bistroruella

Tadashii Japanese Restaurant

Apenas no Dia dos Pais, entra em cena o Festival de Lagosta (R$ 154 por pessoa no almoço, R$ 164 no jantar). O crustáceo, servido em sistema de rodízio, aparece em sushis, grelhado ao molho de manteiga e ervas e no escondidinho, entre outros preparos. A sequência também inclui todos os sushis do Festival Tadashii, como o grego, de figo e salmão defumado, enrolado em folha de uva com molho tzatziki.

R. Jamanari, 40, Morumbi, tel. (11) 2579-7777, região sul, @tadashii_japanese_restaurant

Terraço Itália

O menu de quatro etapas que o chef Pasquale Mancini criou para a data começa com drinque de boas-vindas à base de prosecco. Depois da entrada, que pode ser terrine de alcachofra ou carpaccio de salmão, vem o primeiro prato: nhoque de mandioquinha com camarão e aspargos. Como prato principal, escolhe-se entre o bacalhau com risoto de açafrão e o medalhão com cogumelos e mil-folhas de batatas. Para encerrar, tem trittico de cocada cremosa, semifreddo de chocolate e amarenas. O pacote sai a R$ 308 por pessoa ?crianças até 6 anos não pagam e, entre 7 e 11 anos, têm 50% de desconto. Reservas são confirmadas mediante pagamento antecipado e a casa exige traje esporte fino.

Av. Ipiranga, 344, 41° e 42º andares, centro, tel. (11) 2189-2929, região central, site terracoitalia.com.br

Varal 87 Steakhouse

A casa com espaço kids recebe os pais com menu de carnes defumadas por até 12 horas no pit smoker. Há pratos individuais como o brisket (250 g) com um acompanhamento à escolha (R$ 119,87). Para compartilhar, o varal smoked inclui 200 g de brisket, 200 g de cupim, 250 g de costelinha suína, coxa e sobrecoxa de frango desossadas, linguiça toscana, salada de repolho e mais um acompanhamento a gosto, que pode ser arroz biro-biro ou farofa, entre outros (R$ 299,87).

R. Graúna, 87, Moema, tel. (11) 2307-0141, região sul, @varal87

Vinheria Percussi

Em novo endereço, mas no mesmo bairro, a chef Silvia Percussi continua recebendo a clientela com pratos italianos clássicos. Receitas sazonais, o nhoque al triplo burro, servido na manteiga com creme de leite e parmesão (R$ 71), e o fettuccine alla carbonara com aspargos (R$ 71) podem receber lascas de trufas negras (R$ 17 o grama). No Dia dos Pais, estará em vigor uma carta especial de negronis, com oito diferentes versões preparadas pelo barman Bruno Alves (R$ 35 a R$ 53). Uma delas é o Negroni Sbagliato, à base de espumante, vermute tinto e Campari (R$ 44).

R. Bianchi Bertoldi, 109, Pinheiros, WhatsApp: (11) 97648-8087, zona oeste, @vinheriapercussi