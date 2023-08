SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bethany Joy Lenz, 42, atriz conhecida por seu trabalho na série 'One Tree Hill', onde vivia a personagem Haley, contou à revista People sobre os 10 anos em que fez parte de uma seita.

A cantora disse que precisou de muita terapia para se livrar dos traumas sofridos na seita e que em breve lançará um livro de memórias, no qual vai expor todas as suas experiências no local. O período na seita coincidiu com seu 10 anos trabalhando nas nove temporadas de "One Tree Hill", exibidas entre 2003 e 2012.

Bethany afirma ter sofrido abuso espiritual e contou como foi seu processo de recuperação: "Eu precisei ir na essência da minha compreensão pessoal sobre Deus e das experiências que tive. Depois foi à fundo em busca de quem eu era [antes da seita], me lembrando disso e aceitando que havia muita coisa que eu desconhecia".

Sobre reviver todas as dores ao escrever o livro, a famosa encara como algo desafiador. "Sou fundamentalmente uma escritora, então criar frases é fácil para mim. Explorar as memórias e encará-las que acaba sendo desafiador, mas estou indo com tudo. Há muito a ser contado", diz ela.

Em recente entrevista a um podcast norte-americano, a atriz já havia falado um pouco sobre a seita. "Não sei o quanto posso contar. Porque ainda há pessoas envolvidas e há questões legais que tornam tudo mais complicado", disse ela na época.