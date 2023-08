A partir desta quinta (10), as turmas escolares que quiserem visitar o museu já podem se inscrever nas datas disponíveis. Os interessados podem optar por visitar as exposições “Rememorar o Brasil: a independência e a construção do Estado-Nação”, “Fios de Memória: a formação das coleções do Museu Mariano Procópio” e a Villa Ferreira Lage. As inscrições devem ser realizadas através da plataforma Sympla.

As visitas, que acontecem durante a semana nos turnos da manhã e da tarde, são realizadas pela equipe de ações culturais e educativas da instituição. Durante o passeio, os visitantes podem conhecer um pouco da história do Brasil, da instituição e da família Ferreira Lage contadas através dos itens do acervo do museu, dos textos elaborados pelos historiadores e das explicações da equipe.

Além das visitas mediadas, o público geral também pode realizar visitas espontâneas durante a semana, de terça à sexta-feira, das 9h às 16h, e sábados, domingos e feriados, das 10h30 às 16h. O parque funciona de terça a domingo, das 8h às 17h e para os participantes do clube da caminhada a entrada é a partir das 6h. Os acessos são pela Rua Dom Pedro II, 350 e pela Rua Mariano Procópio, 1100. A entrada é franca e livre para qualquer idade

