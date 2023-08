SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A parceria entre Marina Sena e Juliette ganhou vídeo divulgado nesta quinta-feira (10). A música "Quase Não Namoro" foi lançada na última semana e as cenas têm como cenário um ateliê de arte. As duas protagonizam cenas sensuais em que se acariciam.

Uma delas relembra o filme "Ghost: Do Outro Lado da Vida" (1990), já que modelam juntas um vaso de barro. As artistas ecoam o amor-próprio, empoderamento e a independência emocional. Nas redes sociais, internautas repercutiram o lançamento e outras semelhanças com produções.

Alguns perfis notaram que o clipe tem momentos parecidos com o filme "Titanic" (1997), como quando Marina aparece deitada e Juliette desenha um retrato da cantora.

"O clipe do ano! Entregaram conceito, sensualidade e muito tesão. Viva o pop brasileiro", escreveu Lorrany. "Novo parâmetro: tesão de 10 Juliettes e Marinas no clipe de 'Quase Não Namoro", disse a internauta Lívia.

Em vagem a Orlando, a ex-BBB acompanhou o lançamento simultâneo ao lado de amigos. As amigas recentemente viajaram juntas pela Grécia ao lado de Anitta e Jade Picon.