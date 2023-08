SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro dias após se submeter a uma cirurgia bariátrica, Jojo Todynho conversou com os seguidores e expôs o que a motivou a se submeter ao procedimento. Isso porque a empresária já havia falado que, como mantinha uma rotina de exercícios, descartava a intervenção.

Enquanto se recupera em casa, ela contou que a decisão partiu do desejo de ser mãe e ter uma gestação saudável, onde consiga sair e ter momentos de lazer.

"Eu não quero ter uma gestação em que eu não possa bater uma perna no shopping para comprar as coisas que eu gosto. Quero ter uma gravidez saudável, fazer todos os meus books [fotográficos]", afirmou. "Não posso ser inconsequente de colocar minha vida, a vida de uma criança e de todas as pessoas que me cercam em risco. Há uma preocupação muito grande."

Jojo ainda rebateu as críticas por não ter dito que iria fazer uma bariátrica, afirmando que ficar de boca fechada é o segredo do sucesso. "Não é porque eu sou uma pessoa pública que tenho que vir aqui contar todos os meus passos."