SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atores e integrantes de produção da série "Cidade de Deus" (HBO Max), que é derivada do filme de 2002, foram abordados por policiais militares enquanto a equipe gravava uma cena na região do Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. A informação foi publicada primeiro pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem do UOL.

Um figurante e uma profissional da produção, que é realizada pela 02 Filmes, teriam sido agredidos durante a ação, de acordo com informações de O Globo.

Segundo o jornal, que também teve acesso a um vídeo do ocorrido, um agente da PM aparece dizendo que a ida dos policiais ao local teria sido motivada por uma denúncia sobre o "tribunal do crime". Chegando lá, porém, eles se depararam com uma sequência de ficção.

Procurada pelo UOL, a Polícia Militar informou que apura a conduta dos policiais. "Equipes do 5° BPM foram acionados para a região do Parque Novo Mundo, na zona norte da capital, por conta de uma suposta ação criminosa em andamento. Durante o patrulhamento, a equipe se deparou com várias pessoas aglomeradas. Elas foram orientadas a sair do local por segurança. Posteriormente, os policiais foram informados que no local ocorria a gravação de um filme."

Segundo a PM, logo após o episódio, a Secretaria de Segurança Pública "se reuniu com a produtora responsável pela gravação para se desculpar pelo fato e dar todo o suporte necessário para que a gravação volte a acontecer sem nenhuma intercorrência."

A produtora O2 Filmes informou que "tem trabalhado em colaboração direta com as autoridades" e que a prioridade "continuará sendo a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos em nossos trabalhos." E completou: "A O2 se solidariza com a equipe e elenco e tem oferecido todo o suporte necessário".

A O2 confirmou ainda o assalto a um veículo da equipe. "Sobre o assalto do veículo da nossa equipe registrado nos últimos dias, a produtora tem tomado medidas adicionais de segurança."

Já a Warner Bros. Discovery disse que "está acompanhando a situação" e que "as informações sobre o assunto serão centralizadas pela produtora O2 Filmes."

A reportagem também entrou em contato com o diretor-geral Aly Muritiba, mas não obteve retorno até o momento. O espaço permanece aberto.