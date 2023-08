SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alunos de escolas do condado de Hillsborough, no estado americano da Flórida, foram desestimulados de ler livros de William Shakespeare em sua totalidade por causa do conteúdo sexual das obras. Agora, o currículo tem somente trechos de "Romeu e Julieta", "Macbeth" e "Hamlet".

Ao ficar somente com trechos, as escolas podem ensinar sobre Shakespeare, evitando qualquer coisa picante ou sexual. Anteriormente, estava no currículo a leitura completa de dois livros do escritor, um no período letivo de outono e outro na primavera.

Contudo, os livros de Shakespeare não foram removidos das bibliotecas das escolas e os estudantes podem fazer empréstimos caso queiram ler os clássicos em sua totalidade.

Várias peças de Shakespeare usam trocadilhos e insinuações sugestivas, e fica implícito que os protagonistas fizeram sexo antes do casamento em "Romeu e Julieta".

A decisão está de acordo com a Lei dos Direitos dos Pais na Educação, que entrou em vigor no ano passado. Recentemente sancionada pelo governador republicano Ron DeSantis, a legislação proíbe qualquer discussão de natureza sexual na sala de aula, exceto para aulas de saúde.

Também evita que alunos e professores sejam obrigados a usar pronomes que não correspondem ao sexo biológico de alguém e fortalece o sistema no qual as pessoas podem apresentar reclamações contra os livros escolares.

Caso os professores não cumpram a medida, eles podem ser alvo de reclamação dos pais ou de sanções dentro das escolas.

"Acho que o resto da nação ?não, o mundo, está rindo de nós", disse o professor de leitura do ensino médio Joseph Cool a um repórter do jornal Tampa Bay Times. "Tirar Shakespeare em sua totalidade porque o relacionamento entre Romeu e Julieta está de alguma forma explorando menores é simplesmente absurdo."