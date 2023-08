ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores da América após derrota por 3 a 1 contra o Olímpia (PAR) alcançou o recorde de audiência do ano na TV por assinatura na última quinta-feira (10). A partida transmitida pela ESPN e narrada por Paulo Andrade, com comentários de Gian Oddi e Zinho, também impulsionou o Linha de Passe, debate pós-jogo da rodada.

Segundo dados do Ibope PNT da TV paga, obtidos pela reportagem, o Olímpia x Flamengo cravou média de 14 pontos de média com picos de 16 no Ibope PNT da TV por assinatura com bola rolando, das 21h às 23h01. Além do maior ibope de 2023 na TV paga, a partida conseguiu um dos três maiores números do canal esportivo da Disney desde que ele chegou no Brasil, em 1994.

O jogo foi líder entre todos os canais fechados, superando o canal Viva e a GloboNews, que costumam ser líderes no horário. Além disso, a partida do Flamengo venceu com folga as outras TVs esportivos.

No horário, o SporTV marcou 1 ponto com a exibição do confronto entre Holanda e Espanha, pelas quartas de final da Copa do Mundo feminina de futebol.

Por causa do excelente desempenho da partida do torneio da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), o Linha de Passe conseguiu seu recorde histórico desde sua estreia na programação, em 1999. O programa marcou média de 5 pontos no Ibope da TV paga e também foi primeiro colocado geral.

Para as quartas de final, a ESPN já definiu suas escolhas na Libertadores. O canal esportivo mostrará Fluminense x Olímpia (PAR) com exclusividade e Palmeiras x Deportivo Pereira (COL), em divisão com a Globo, que fará o jogo na TV aberta.