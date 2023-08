SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arlindo Cruz, 64, voltou a ser internado na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada pela revista Quem e confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa do hospital.

O músico está internado desde o dia 5 (sábado). O hospital afirmou que não divulgará boletim do estado de saúde de Arlindo.

A reportagem tenta contato com a assessoria de imprensa do músico para confirmar o motivo da internação. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.

ARLINDO PASSOU 20 DIAS INTERNADO EM JULHO

No mês passado, Arlindo passou 20 dias internado para tratar uma pneumonia. Ele estava internado no mesmo hospital, no CTI (Centro de Terapia Intensiva).

No dia 23 de julho, Flora, filha do cantor, informou que ele havia recebido alta. "O amor da minha vida voltou pra casa", escreveu ela em publicação nas redes sociais.