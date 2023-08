SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A câmera estática, o enquadramento simétrico e a música "Obituary", de Alexandre Desplat, fazendo as vezes de uma trilha sonora. É assim que começam vídeos que viralizaram no TikTok nos últimos meses e que prometem transformar diferentes ambientes em cenários dos filmes de Wes Anderson.

A música que embala os vídeos foi criada especialmente para o filme "A Crônica Francesa", penúltimo longa do diretor, conhecido por imprimir uma estética bastante particular em suas produções. Com o lançamento de "Arteroid City" na última quinta-feira (10), quem for ao cinema e se sentir inspirado a entrar na moda das redes sociais pode encontrar cenários propícios em São Paulo.

Veja, a seguir, lugares da capital paulista que parecem ter saído de filmes do Wes Anderson.

*

CASA DE FRANCISCA

Eleito como uma das casas de show com o melhor som pela Folha neste ano, o local conta com uma decoração em cores retrô e paredes cobertas por janelas adornadas. Fica no primeiro andar do Palacete Teresa, uma construção tombada do começo do século passado localizada na Sé, região central de São Paulo. O espaço serve alguns pratos da culinária brasileira e opções de massas, que podem ajudar a compor o vídeo com a estética do diretor.

R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé, região central. Instagram @casadefrancisca.

EDIFÍCIO MARTINELLI

O prédio de 28 andares no centro de São Paulo poderia muito bem se passar pela versão paulistana do hotel que dá nome ao filme "O Grande Hotel Budapeste", com sua arquitetura e fachada pintada em três tons de rosa. Construído em 1929 pelo italiano Giuseppe Martinelli, o luxuoso arranha-céu à época abrigou restaurantes, jornais, sindicatos, um cinema e, inclusive, um hotel. Atualmente, é ocupado por escritórios e comércios.

Av. São João, 35, centro, tel. (11) 3116-2777

INSTITUTO ARTIUM

O histórico Palacete Stahl, construído na região do Higienópolis na década de 1920, abriga um centro cultural gratuito há cerca de dois anos. Além das exposições, que podem servir como cenários de vídeos, a estética do prédio antigo conta com a decoração clássica e adornada como dos filmes --apesar do branco prevalecer no lugar das cores pastel, mas nada que uma boa edição não consiga resolver. Atualmente, uma mostra do escultor Artur Lescher está aberta para visitação na casa, com obras que exploram a simetria de elementos, assim como o diretor Wes Anderson.

Rua Piauí, 874, Higienópolis, região central. Instagram @institutoartium

MUSEU DO IPIRANGA

Restaurado e reinaugurado em setembro de 2022, o Museu Paulista foi fundado em 7 de setembro de 1895, como símbolo da Independência do Brasil. Seu acervo abriga objetos, mobiliário e obras de arte de relevância histórica para o país, além de ser um representante do estilo eclético de arquitetura. Com paredes de cor creme, escadas simétricas cobertas por um tapete de veludo vermelho e vários objetos históricos, o museu pode inspirar vídeos da trend. O jardim do prédio histórico também acompanha os elementos de simetria da parte interna, sendo uma opção para aqueles que não quiserem ou conseguirem comprar ingressos.

R. dos Patriotas, 100, Ipiranga, região sul

PINACOTECA

Construído na última década do século 19 para abrigar o Liceu de Artes e Ofícios, o prédio hoje abriga diversas exposições. As paredes de tijolos expostos, o teto de vidro com estrutura quadriculada e as pontes que ligam diferentes alas do museu podem servir como cenário dos vídeos --também é possível aproveitar para gravar na exposição "Marta Minujín: Ao Vivo", que tem feito sucesso no TikTok. Inaugurada recentemente, a Pinacoteca Contemporânea, terceiro prédio do complexo cultural, também pode inspirar aqueles que querem viralizar nas redes sociais reproduzindo a estética do Wes Anderson.

Pça da Luz, 2, Luz, Centro. Qua. a seg, das 10h às 18h.