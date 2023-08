SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (13), quando comemora-se o Dia dos Pais, o Zoológico de São Paulo vai oferecer entrada gratuita para celebrar a data. Os pais poderão visitar de graça os animais ao lado do filho -que deverá ter a entrada paga.

A entrada custa R$ 74,90 (inteira) e R$ 37,45 (meia) quando comprada antecipadamente no site e R$ 79,90 (inteira) e R$ 39,95 (meia) na bilheteria.

O zoológico tem mais de 1.500 animais de vários ecossistemas diferentes e de outras partes do mundo. Durante o passeio, pai e filho poderão explorar a via selvagem e participar de atividades que o espaço promove.

Tem atrações educativas que levam o visitante para conhecer répteis e invertebrados, a observarem uma colônia de formigas-saúva. Uma exposição também apresenta uma variedade de anfíbios em terrários.

É possível ainda acompanhar as características das serpentes e sua evolução ao longo dos anos. Um dos espaços mais recentes do zoológico é o dos axolotes, que destaca as ações de conservação da espécie em espaços interativos.