SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preta Gil passa por mais uma série de exames no começo desta semana em preparação a uma cirurgia que vai realizar na quarta-feira (16). Essa é mais uma etapa para a retirada de um câncer no intestino, descoberto no início deste ano.

"Começaram os exames pré-operatórios, vai dar tudo certo. Agora estou indo para o pet scan", disse. Este exame, segundo ela, é para detectar as células cancerígenas do corpo. Quem a acompanha no hospital são a irmã Marina Morena e a amiga Malu Barbosa.

No início deste mês, a cantora realizou uma grande festa no Rio de Janeiro para comemorar os 49 anos. A comemoração contou com shows de Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Thiaguinho.