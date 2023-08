SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor de brega funk Sergio Murilo Gonçalves Filho, conhecido como MC Serginho Porradão, e uma mulher morreram após serem baleados, no domingo (13), em Recife (PE). A informação foi confirmada ao UOL pela assessoria de imprensa da Polícia Civil.

O duplo homicídio foi registrado por meio da equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital, nesta segunda-feira (14).

"As vítimas, um homem de 29 anos e uma mulher, ainda não identificada, deram entrada em uma unidade hospitalar com perfurações de arma de fogo, porém não resistiram", informou.

Os dois teriam sido encontrados próximo a praça Bola na Rede, no bairro de Guabiraba, de acordo com informações da Polícia Civil. "As investigações seguem até elucidação do crime", completou.

Segundo o site Metrópoles, testemunhas informaram que o artista tentava separar uma confusão entre um homem e uma mulher, quando foi baleado. Ele estava em uma festa do Dia dos Pais.